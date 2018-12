Ny læreruddannelse bliver mødt med begejstring

Efter sommerferien begyndte 32 studerende som traineelærere i Fredericia Kommune. Den nye uddannelse skal gøre, at de studerende bliver bedre rustet til at stå for undervisningen den dag, de er færdiguddannet, lyder det fra Fredericia Kommune, læreruddannelsen og Fredericia Lærerkreds.

Fredericia: Skolebaseret læreruddannelse, teach first eller traineelærer.

Overalt i Danmark har læreruddannelser, hvor de studerende er ansat på en skole, samtidig med de modtager undervisning, vundet indpas. Således også i Fredericia Kommune, som i efteråret 2017 offentliggjorde, at det fra dette skoleår var muligt at tage en del af læreruddannelsen i Fredericia.

Kommunen har indgået et samarbejde med University College Lillebælt (UCL) om at uddanne traineelærere. Den teoretiske undervisning foregår hos UCL i Jelling et par dage om ugen, mens de studerende resten af ugen er tilknyttet en folkeskole i Fredericia, hvor de indgår i en tolærerordning.

Efter sommerferien i år begyndte 32 studerende på uddannelsen, og det glæder Lars Wahlun Pedersen, der er afdelingsleder i Center for Pædagogisk Viden og Udvikling i Fredericia Kommune.

- Det betragter vi som en stor succes, når man tager i betragtning, at det er helt nyt det her. Men det allerbedste historie i denne sammenhæng er, at vi hører fra vores skoler, at ansøgerne er enormt kvalificerede. Det passer med vores ambition om at uddanne Danmarks bedste lærere, at vi kan tiltrække ambitiøse studerende, og det kommer allerede nu børnene til gode, siger Lars Wahlun Pedersen.

Hos UCL er der også tilfredshed med den nye form for læreruddannelse, der supplerer den mere gængse form for uddannelse af lærere.

- Vi vil gerne lave nogle uddannelser, som er tæt på praksis, så vi sikrer, at uddannelserne er relevante, og at vores dimittender er dygtige og kan gå ud i praksis og håndtere det, siger Annette Falk, der er uddannelseschef hos UCL, som har et lignende samarbejde med Vejle Kommune, der begyndte i 2016.