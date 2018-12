Ny hoteldirektør fundet: Lene skal være ansigtet udadtil på Hejse Kro

47-årige Lene Vestergaard Madsen er ny hoteldirektør på Hejse Kro. Hun kommer fra en administrativ stilling selv samme sted, og for hende ændres hverdagen ganske lidt med den ny stilling.

Fredericia: Det tog ikke fredericianske Lene Vestergaard Madsen lang tid at overveje, om hun skulle sige ja eller nej til en stilling som hoteldirektør på Hejse Kro. Siden maj sidste år har hun arbejdet på kroen som administrativ medarbejder, og da hun blev spurgt i starten af november, om hun ikke havde lyst til at være kroens ansigt udadtil, slog hun til. - Jeg er her fra morgen til aften hele ugen, det er mig, der laver aftalerne og har samtalerne med gæster. Ledelsen synes, at jeg ligeså godt kunne få titlen, når jeg alligevel havde opgaverne, og det er jeg kun glad for, lyder det fra den 47-årige Lene Vestergaard Madsen.

Det er min opgave at få vendt opfattelsen af, at man ikke skal besøge Hejse Kro. Lene Vestergaard Madsen, ny hoteldirektør, Hejse Kro

Vende opfattelsen I to år har hun boet i Fredericia, og selvom hun i tidernes morgen også er født i byen, tog det hende alligevel godt 45 år at vende hjem til fæstningsbyen. Det at blive hoteldirektør er ikke altid en nem opgave, når man kommer fra Hejse Kro. Gennem de seneste år - frem til at den nuværende forpagter overtog i maj 2017 - har stedet været præget af uro. Gæster, der blev brændt af og personale uden overenskomst. Det er der nu kommet styr på. - Det giver en god ballast at kunne kalde sig hoteldirektør, når jeg er ude for at markedsføre os. Jeg får indimellem spørgsmålet, om vores personale har overenskomst, og jeg kan stolt sige, at vi herude har glade og trofaste medarbejdere - og de får både løn og feriepenge. Det er min opgave at få vendt opfattelsen af, at man ikke skal besøge Hejse Kro, lyder det fra den nyudklækkede hoteldirektør.

Ser potentialet I dagligdagen kommer jobskiftet ikke til at betyde det helt store, men Lene Vestergaard Madsen kommer til at være synlig i blandt andet Business Fredericia og være mere aktiv i byens erhvervsliv. Jævnligt bliver hun spurgt, hvad hendes vision for Hejse Kro er. - Der svarer jeg, at visioner må komme fremadrettet. Lige nu gælder det om at holde fast i det, vi er gode til - vores danske mad. Jeg har fra starten været superglad for kroen og set potentialet, siger hun. Direktøren for det nuværende driftsselskab, Hejse Kro og Konference Aps, er Kian Olsson fra Randers, som også istandsatte kroen forrige sommer. Kroen ejes fortsat af Otterup-advokaten Hans Peter Bang via selskabet HPB Invest.