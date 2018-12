Ny ghettoliste: Korskærparken er ikke længere en ghetto

- Det er slet ikke til at få armene ned. Da Korskærparken i sin tid kom på ghettolisten, fik vi til opgave at få området væk fra listen igen. Det er nu lykkedes takket være flere tiltag, vi har gjort i området, siger Finn Muus.

- Det har hjulpet os væk fra listen, at man nu bruger 2017-tal i stedet for 2016-tal. Tidligere brugte man to år gamle tal til listen. Men vi har kunnet se udviklingen, at der er sket noget med beboersammensætningen herude. Flere har solgt parcelhuset og er flyttet ind i lejligheder herude. Derfor havde jeg en forhåbning om, at vi ville ryge af listen, siger Finn Muus.

Effektiv indsats

Han peger også på indsatsen i den boligsociale helhedsplan, hvor man i samarbejde med kommunen har fået flere i job og uddannelse. Desuden har de omfattende renoveringer af boligerne været med til at tiltrække nye beboere. Finn Muus peger også på, at man for to år siden indførte "fleksibel udlejning" i afdeling 214.

- For at få en lejlighed skulle man enten have arbejde eller være under uddannelse. Vi kan se, at det virker, siger Finn Muus.

Fremover bliver opgaven en anden. Nemlig at holde Korskærparken væk fra ghettolisten. At sætte kriterier op for nye beboere er en mulighed, boligforeningerne vil drøfte med byrådet. En mulighed er "kombineret udlejning". Her kan man sige nej til nye lejere, der for eksempel ikke er i arbejde. Også selvom lejlighederne står tomme.

- Men det vil jo give et tab. Enten skal boligorganisationen dække tabet, eller også skal kommunen. Men der er faktisk også en mulighed for, at man kan søge Landsbyggefonden om at få dækket tabet, siger Finn Muus.