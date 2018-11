Ny genbrugsbutik åbner midt i byens knudepunkt

- Ja, vi arbejder på at få cirka 30 frivillige og har lige nu cirka en håndfuld.

Det bekræfter genbrugskonsulent i KFUM's Sociale Arbejde med hovedkontor i Strib, Sarah Hassing, over for Fredericia Dagblad:

Det er planen, at man kan indlevere effekter i den nye genbrugsbutik - i åbningstiden.Derudover stiller KFUM's Sociale Arbejde en tøjcontainer op udenfor banegården. Ligesom der søges om lov til en tøjcontainer ved Fredericia Midtpunkt.

Det vil sige til projekter over hele Danmark, der støtter eksempelvis hjemløse, trængte børnefamilier, misbrugere, psykisk syge og ensomme. Det kan være ude lokalt eller på de caféer, væresteder og institutioner, organisationen driver.

- Vi har i forvejen 13 genbrugsbutikker, som er lokalt forankrede. De tjener til lokale projekter. Det nye er, at de nye butikkers indtjening går til KFUM's Sociale Arbejde centralt, forklarer Sarah Hassing.

Planen er at åbne ni andre lignende butikker rundt om i Danmark de næste tre år. Premieren - på en banegård - finder med andre ord sted på det travle sted i Fredericia, hvor flere tusinde rejsende går forbi hver dag. Det er så vidt vides heller ikke set før herhjemme.

"Genbrugt af KFUM's Sociale Arbejde" er endda den første butik i rækken indenfor et nyt koncept.

Nips, tøj, lekture

På Fredericia Banegård råder den nye genbrugsbutik over 160 kvadratmeter.

Placering taget i betragtning er det ikke store møbler, der skal sælges. Men dog småmøbler samt nips, bøger, blade og ikke mindst tøj. Både til rejsende og til alle andre. Ud over at handle kan man købe en billig kop kaffe og få sig et hvil i butikken.

- Men vi har været i kontakt med 7-Eleven og skal ikke være en konkurrent, siger Sarah Hassing.

KFUM's Sociale Arbejde (grundlagt 1918) fusionerede i 2014 med Ungdommens Vel (grundlagt 1906) under det fælles navn KFUM's Sociale Arbejde. KFUM's Sociale Arbejde har i dag genbrugsbutikker, som helt eller delvist støtter organisationen. De ligger i Taulov, Middelfart, Kolding, Odense, Haderslev, Odder, Esbjerg, Skærbæk i Sønderjylland, Hanstholm, Hurup i Thy, Thisted, Aalborg og Slagelse.