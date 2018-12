Ny fitness-kæde rykker til Fredericia efter nytår

- Jeg har tilbragt 30 superskønne år sammen med jer, og det er da også derfor, at jeg har brugt flere år på at tage beslutningen. Jeg har nydt mit arbejde med centeret og jer, men jeg har haft for få timer til at passe alle centrene optimalt, skriver ejeren.

Vil investere solidt

Her fortæller han også, at han fremover vil koncentrere sig om sin fitness-kæde Orange Fitness. Det er en fitnesskæde kun for kvinder - med afdelinger i Odense, Middelfart, Børkop og Haderslev.

Med centret i Fredericia har Fitness 1 i alt ti forskellige centre i Danmark, og fire af dem ligger i Kolding.

- Det har været vigtigt for mig at vælge en køber, som, jeg ved, er seriøs, ordentlig og vil skabe et center, som er endnu bedre og konkurrencedygtigt. Fitness 1 kommer til at investere solidt i at gøre centeret endnu flottere og samtidigt tilbyde skarpe priser, som de skriver ud til jer om på et senere tidspunkt, oplyser Søren Kim Larsen.

Personalet fortsætter, mens Søren Kim Larsen formentlig vil dukke op på Prangervej og træne som menigt medlem, skriver han i beskeden.

Det lykkedes ikke at fange Søren Kim Larsen for en kommentar.