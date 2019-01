Ny ejer klar i Haps' lokaler i Vendersgade

- Jeg synes, der manglede et sted som BarZiska. Det hele bliver hjemmelavet. Hjemmerørt mayonnaise, friske råvarer fra lokale forhandlere, og brød fra Hjertebageriet i Vejle. Der bliver også noget for laktoseintolerante og glutenallergikere, fortæller Franziska Nielsen.

24-årige Franziska Nielsen fra Fredericia åbner den 22. februar en sandwichbar med et helt nyt look og et helt nyt koncept. Navnet bliver BarZiska.

Raw bites og kalorieafstemt mad

Franziska er uddannet personlig træner og afslutter til sommer sin professionsbachelor i ernæring og sundhed. Hun har tidligere taget grundforløbet på kokkeuddannelsen og håber på at kunne afslutte denne inden for et års tid. Den erfaring gør hun brug af i forbindelse med åbningen af BarZiska, hvor maden er ernæringsberegnet.

- Salaterne er beregnet, så de komme til at bestå af 55 procent kulhydrater, 20 procent fedt og 25 procent protein. Der kommer til at være fire salater at vælge imellem med to forskellige størrelser. Salatbakkerne er desuden miljøvenlige. Derudover kommer der seks forskellige sandwich, raw bites, müslibarer, kaffe og smoothies, fortæller hun.

Den 1. februar overtager hun Haps' gamle lokale og begynder herefter en gennemgående renovering. Baren får flere siddepladser. Gulve og vægge får en overhaling inden den store åbningsdag den 22. februar.