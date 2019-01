Ny butik åbner i weekenden - med mere end 200 specialvarer på hylderne

Erritsø: Lørdag 26. januar åbner Maria og Søren Krestian Storgaard Lorentzen en ny butik på Snaremosevej 23E.

Her sælger parret filippinske fødevarer, og de lægger ud med et stort udvalg.

- Vi har over 200 varenumre. Det er alt fra chips til frossen fisk, lyder det fra parret, som i forvejen driver virksomheden X1, der sælger udstyr til motorcykel-folket.

- Vi har i nogen tid planlagt at åbne en butik med filippinske varer. Vi er ved at gøre andre lokaler her på Snaremosevej-adressen klar til formålet, men travlhed i X1-butikken har forsinket forberedelsen af de nye lokaler. Så nu åbner vi foreløbig her - og så er det planen snart at flytte til de nye lokaler - men altså på samme adresse, forklarer Søren.

Parret har i forvejen erfaring med at sælge madvarer. På andet år står de bag en streetfood-vogn, der især bruges, når krydstogtskibe anløber Fredericia.

Butikken åbner på lørdag klokken 10 med rød løb og festivitas. Den foreløbige butik er en hel del mindre end den permanente, der som nævnt ventes klar i løbet af nogle uger.