Ny bog på gaden

Fredericia: Niels Klingenberg bor i Fredericia, er cand.mag. i dansk og filosofi og forfatter.

Han har tidligere udgivet "BZ-mordene", "Sorte roser" og "Mordtegn og Selvtægt", som alle indgår i Levin/Halberg-serien. Derudover har han udgivet titlerne "Butleren" og "En protozo".

Nu er han på gaden med en ny bog "Ekko fra fremtiden" udgivet på Forlaget mellemgaard.

Hvad vi er her og nu, synes at være en mulighed - et ekko af, hvem vi vil være i morgen, om en måned eller om tre år ... eller når forfatteren har sat det sidste punktum.

For hvordan vil det mon gå kvindebedåreren Torsten?

Hvad er fortsættelsen på overhundens og hans langtidsoffers kanotur i Rocky Mountains?

Hvad vil der ske med søde Ellen, som nok burde være noget, hun - ifølge hende selv - aldrig har været?

Er ingen undskyldninger - en undskyldning?