Ny Street Food-bod åbner torsdag: Tan går tilbage til sine thailandske rødder

Som barn var 31-årige Suputtana Post en fast hjælpende hånd, når det thailandske køkken sydede og boblede i det nordlige Thailand. I dag torsdag åbner hun byens første mulighed for at spise autentisk thaimad. Det sker i Kin'D Thai - en madbod i Urbania Street Food.

Så kort kan det beskrives, når det kommer til spørgsmålet om, hvilken madoplevelse kunder fra i dag torsdag kan forvente, når de bestiller thaimad fra Urbania Street Food's nyeste bod: Kin'D Thai. Et navn, der betyder "at spise godt".

Selvom det også er mig, der laver flæskestegen og den brune sovs, når vi skal have dansk mad, så glæder jeg mig rigtig meget til at lave min helt egen, thailandske mad. Folk kan forvente, at det bliver autentisk.

I flere år har Suputtana Post arbejdet som daglig leder af spisestedet Det Grønne Køkken i Vejle, men drømmen om at blive kok i eget køkken har spiret længe, og med Urbania Street Foods farvel til Fish & Chips samt Nord Gourmet er der blevet gjort plads til et goddag til den thailandske kvinde og hendes drøm.

Hvis du er til thaimad, er der god grund til at glæde dig til torsdag. Byens første thai-spisested åbner i Urbania Street Food. Her vil også være mulighed for take away, og Suputtana Post kan endda justere i styrken i maden, så de chili-forskrækkede også kan få mættet maverne. Foto: Peter Leth-Larsen

Siden Tan Post var en lille pige i Nongkhai i det nordlige Thailand, har hun hjulpet sin mor med madlavningen. Kærligheden til køkkenet er nærmest kommet ind med modermælken, og det er tydeligt at spore både engagementet og passionen for de thailandske retter, når hun fortæller om, hvordan rød karry ikke bare er rød karry, eller at panaeng ikke bare er panaeng. Ris er der også stor forskel på, og for at retterne i Kin'D Thai bliver autentiske, skal råvarerne også være det.

Rabat på menu

De thaimad-elskende fredericianere - og andre - kan fra i dag få lov til at smage på Tans køkken, og noget af det, hun glæder sig mest til, er, at folk nu får mulighed for at smage på hendes mad og hendes version af det thailandske køkken.

- Fredericia mangler mad fra Thailand, og selvom det også er mig, der laver flæskestegen og den brune sovs, når vi skal have dansk mad, så glæder jeg mig rigtig meget til at lave min helt egen, thailandske mad. Folk kan forvente, at det bliver autentisk og ægte. Jeg glæder mig til at lave thailandsk mad med min egen nuance. Det er de små ting og justeringerne, der gør hele forskellen, siger Tan Post.

For de, der ikke er vilde med stærk mad, er der mulighed for at skrue ned for styrken, og så vil der på menukortet også være lidt til børnene samt snacks. De første dage af Kin'D Thais liv, vil der være 25 procent rabat på hele menukortet.

- Og det skal være sådan, at det er til at komme til for penge, men hvor du samtidig bliver mæt og får en god oplevelse.

De dyreste retter koster 89 kroner og kan også bestilles som take away.