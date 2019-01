Ny Holocaust-fond får støtte fra Fredericia

To politikere stifter fond, der skal støtte kendskabet til Holocaust. Den får støtte fra Fredericia, hvor Auschwitz-overleveren Arlette Andersen i mange år har arbejdet for samme sag.

- "Fonden til udbredelse af kendskab til Holocaust", hedder fonden, hvis formål det er at hjælpe unge under uddannelse med midler til studieture til de nazistiske udryddelseslejre - ikke mindst Auschwitz-Birkenau. Det er et meget interessant tiltag, som vi, Auschwitz-overlever Arlette Andersen, undertegnede og Billunds Boghandel gerne vil støtte op om med en kontant donation, skriver Thomas Kvist Christiansen i en pressemeddelelse.

Må aldrig glemmes

Auschwitz-overleveren Arlette Andersen fra Fredericia har i mange år arbejdet for at udbrede kendskabet til Holocaust. Hun medvirkede i 2014 i en dokumentarfilm af journalist Thomas Kvist Christiansen, og før jul udkom bogen "Vi er her for at dø", som beskrev den 94-årige kvindes oplevelser i et års fangensskab i udryddelseslejren Auschwitz.

En del af overskuddet fra den nye bog doneres, og beløbet er symbolsk, oplyser Thomas Kvist Christiansen. Men det handler om at understrege, at "vi aldrig må glemme nazisternes industrielle massemord på seks millioner jøder under Den Anden Verdenskrig."

- Når Arlette Andersen fra 1990 til 2015 rejste rundt og holdt 426 foredrag var det primært for unge mennesker på skoler og gymnasier. Arlette Andersen ønskede, og ønsker fortsat, at de unge skal bære historien videre de næste generationer - verden må ikke glemme, skriver han.

Søndag 27. januar er det 74 års mindedag for befrielsen af Auschwitz.

- Sammen med Arlette Andersen markerer jeg den internationale Auschwitzdag ved et film- og foredragsarrangement i Nicolai Biografen i Kolding fra kl. 14.30 til 17.00. I aften er der ligeledes film og foredrag ved en Auschwitz mindeaften i Fraugde Kirke, dog uden Arlette Andersens deltagelse, oplyser Thomas Kvist Christiansen.