Nu sker der for alvor noget i den gamle ejendom: Fem lejere kan få adresse i Kongens Port

Efter snart tre år tror Thomas Lykke Madsen på, at hans planer for renovering af den tidligere bestyrerbolig til vandværket kan realiseres. Byggeprojektet ændres fra to til fem lejemål.

Fredericia: Et nyt tag er det første synlige tegn på, at den gamle vandværksbestyrerbolig i Kongens Port får nyt liv. Efter bygningen for godt tre år siden blev afhændet af Fredericia Kommune til en privat køber, er der nu for alvor udsigt til, at den gamle ejendom kommer til at fremstå flot igen. - Jeg har fået godkendelse af Slots- og kulturstyrelsen til at indrette fem lejligheder og et erhvervslejemål i bygningen. Jeg havde i første omgang planlagt, at der skulle være to lejemål og erhverv, men lejlighederne ville blive alt for store, siger ejer og bygherre Thomas Lykke Madsen. Udefra er området allerede ved at løfte sig. Alle gamle bygninger fra den tid, hvor ejendommen husede daginstitutionen Billen, er revet ned. Et sammenfaldet murværk er repareret, og det store haveanlæg ned mod Lillebælt er ryddet. - Jeg har lige ansøgt styrelsen om at få lov at ændre belægningen foran huset til nyt, så der kan etableres et par parkeringspladser, siger Thomas Lykke Madsen.

Jeg har været ved at give op, men jeg har holdt fast, for jeg er sikker på, at det bliver fantastisk, når det står færdigt. Thomas Lykke Madsen, ejer og bygherre

Brandtrappen på gavlen ud mod Lillebælt var et krav, da bygningen husede daginstitutionen Billen. Men pynter gør den ikke, fastslår Thomas Lykke Madsen, der ser frem til, at trappen kan fjernes. Foto: Peter Leth-Larsen

Frygtede lang ventetid Han meldte i april i år ud, at han var klar til at sætte bygningen i stand, efter Slots- og Kulturstyrelsen endelig havde givet tilladelse til, at bygningen kunne renoveres. - Det har været en utrolig lang sagsbehandling, så da jeg fandt ud af, at jeg gerne ville ændre projektet fra to lejligheder til fem, så var jeg spændt på, hvordan det ville blive modtaget. Men styrelsen har været meget hurtige og imødekommende, så jeg fik grønt lys næsten med det samme, siger Thomas Lykke Madsen. Med tilladelsen i hånden har han som det første fået udskiftet det gamle tag med et identisk, men nyt. Vinduesrammerne er sat til med solide plader og venter på, at nye vinduer kan passes ind. - Vi venter med vinduerne, for vi skal ikke risikere hærværk. Den slags vinduer er bestillingsarbejde med lang leveringstid, siger Thomas Lykke Madsen.

Den oprindelige indvendige trappe bliver adgangsvej til de kommende fem lejemål. To på hver af de nederste etager og et på den øverste. Foto: Peter Leth-Larsen

Ærgerlig ventetid Siden han overtog bygningen fra de første købere i 2016, har han ønsket at komme i gang med renoveringen. - Jeg har om nogen været ked af, at det har set sådan ud, og det har også betydet, at jeg ikke har kunnet få noget ud af min investering, så det har været en træls periode, siger Thomas Lykke Madsen. - Har du undervejs overvejet at sælge bygningen videre? - Ja, det har jeg, men omvendt synes jeg også, at det var et spændende projekt, som jeg har ofret tid og arkitektkroner på at forberede, siger han. Udfordringen for projektet har fra starten været, at ejendommen er placeret på voldanlægget - altså på et fredet minde. Allerhelst havde fredningsmyndighederne set, at kommunen slet ikke havde solgt ejendommen, men revet den ned.

Her bliver der terrasse som oprindeligt. Overdækning og kupler fjernes, og murværket ud mod Lillebælt pilles ned. Foto: Peter Leth-Larsen

Turbo på Men Thomas Lykke Madsen fik forhandlet sig til en løsning, hvor han bevarer ejendommens oprindelige udtryk. Inde er der imidlertid frit slag, og her har håndværkerne også været i gang. Der er gjort klar til at opsætte nye indvendige vægge, nye vand- og elinstallationer er på vej, men skal ændres lidt, så det passer til, at der nu skal være fem frem for to lejligheder. - Vi skal have indrettet flere badeværelser og køkkener, så vi skal næsten starte forfra med installationerne, men det bliver godt, smiler Thomas Lykke Madsen i halvmørket i ejendommen. Han håber, at håndværkerne kan sætte fuldt turbo på den indvendige renovering fra 7. januar, så lejemålene kan stå klar inden sommer. - Det ser jeg frem til både for min egen og naboernes skyld. Det har ikke været sjovt for nogen, at ejendommen har stået hen så længe, siger Thomas Lykke Madsen.

Der er lidt spøgelseshus over den gamle ejendom i øjeblikket, hvor alt indvendigt er fjernet, og der hverken er lys eller varme. Foto: Peter Leth-Larsen

Der er så småt gjort klar til isolering og nye indervægge i lejlighederne på 1. og 2. sal. Der skal laves ny ruminddeling, når tilladelsen til at lave fem fremfor to lejligheder er på plads. Lejlighederne bliver fra godt 80 kvadratmeter til omkring 110 kvadratmeter. Foto: Peter Leth-Larsen

Taglejligheden får udsigt til Lillebælt og volden fra gavlene. Men man kan også slå tagvinduerne i det nylagte tag op og kaste et blik til begge sider. Foto: Peter Leth-Larsen

Mørke og lys mødes i trappeopgangen. Foto: Peter Leth-Larsen