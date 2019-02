Nu rejses fredning af Treldeskovene så skovejerne skal rette ind

Fredningsnævnet er under pres tidsmæssigt, så behandlingen af fredningsforslaget for Treldeskovene kan tage tid. Men forslaget rejses nu, og det betyder, at skovejerne skal følge de restriktioner, det udløser for deres drift af skoven.

Trelde: Om kort tid bliver skovejerne i Trelde frataget en del af deres selvbestemmelse over skovdriften på deres parceller. Det sker, når et flertal i Fredericia Byråd vedtager at rejse fredningsforslag sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Beslutningen bliver taget på byrådsmødet den 4. marts, og kort efter bliver forslaget fremsendt til Fredningsnævnet.

- Når fredningsforslaget er afleveret, så skal skovejerne rette sig efter fredningsbestemmelserne. Det betyder, at de ikke må fælde skov i den del, der er udlagt til urørt skov, og der må ikke være rendrift eller plantes forskellige former for nåletræer, men i langt den største del af skoven kan de drive den som altid bortset fra, at de skal lade fem træer stå per hektar, siger formand for DN i Fredericia Karsten Enggaard.

Der er på grund af travlhed lang behandlingstid hos Fredningsnævnet, så der er udsigt til en langstrakt affære, før der endeligt er taget stilling om, hvorvidt Treldeskovene skal fredes.

- Når man ved, at det kan tage lang tid, før sagen bliver afgjort, kunne man så overveje at vente med at rejse fredningen, så skovejerne ikke er bundet af forslaget?

- Nej det kommer ikke til at ske. Formålet med fredningen er at beskytte naturen i Trelde, og det sker, når vi har rejst forslaget. Vi har oplevet, at skovejerne i efteråret gik i gang med at skove i de områder, vi har ønsket skal være urørt skov. De kunne have ladet træerne stå og ville have fået fuld erstatning, men det gjorde de desværre ikke, siger Karsten Enggaard.