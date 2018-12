Nu kan turisterne være endnu mere online: Gratis wifi er på vej til Fredericia

Fredericia: I løbet af det kommende år kommer der gratis offentlig wifi til alle borgere og turister i Fredericia.

Fæstningsbyen er en af de 15 danske byer, der er udvalgt i et EU-initiativ, skriver Computerworld. Projektet hedder "WiFi4EU", og det skal sikre, at der i 2020 er gratis offentlig wifi i tusindvis af europæiske byer. Det kommer til at gælde offentlige steder som for eksempel parker, pladser, offentlige bygninger, biblioteker og sundhedsfaciliteter.

13.000 byer har ifølge Computerworld søgt om tilskud fra EU, og i alt 2800 får en tilskud på hver 15.000 euro til at opføre de trådløse netværk.

I Danmark drejer det sig om Assens, Hjørring, Ringsted, Stevns, Norddjurs, Syddjurs, Bornholm, Holbæk, Randers, Hillerød, Fredensborg, Nyborg, Vordingborg, Fredericia og Langeland.