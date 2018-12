Normalt sidder de alene: En julefrokost, som handler om mere end mad

Folk fra 60 år og opefter nyder at komme hjemmefra og være en del af fællesskabet i Cafe'Tur, som frivillige er drivkraften bag. Over 40 deltog i julefrokosten på I.P. Schmidt.

Men den første fredag hver måned inviterer Cafe'Tur til spisearrangementer for 60-årige og ældre, der gerne vil ud blandt mennesker. Transporten behøver de ikke tænke på. De bliver hentet og kørt hjem af enten minibusser eller private. Blandt andet af Christian Lassen, 68 år, som kontaktede Susanne Andersen, brobygger i projektet, for at tilbyde sin assistance.

At indtage et måltid i godt selskab fylder mindst lige så meget.

Cafe'tur er et cafétilbud for 60-årige og opefter.Frivillige står bag initiativet. Deltagerne kan blive hentet hjemme, kørt i cafeen og tilbage igen. Frivillige værter tager imod og er til stede under spisningen. Ud over mad bliver der budt på underholdning som fællessang, højtlæsning, fortællinger. Der bliver også arrangeret udflugter. Cafeen bliver holdt den første fredag i måneden på I.P. Schmidt, og et nyt tilbud er ved at blive oprettet på Tavlhøj.

- Når jeg ikke kan sove, tænker jeg på, hvordan jeg skal pynte bordene til næste arrangement, fortæller hun, der mødte sin danske mand, da hun og en gruppe unge fra Flensborg tog til Thyregod for at opføre dilettant.

Det sørger Irmgaard Pedersen for. Denne fredag kan man ikke undgå at komme i julehumør, når man ser hendes dekorationer af gran, gyldne kogler og julekugler på bordene.

Når man indtager et god måltid sammen, opstår den gode snak, og ofte viser det sig, at man har fælles bekendte. Her er det Erna Pedersen, som oprindeligt er fra Østrig, og Leon Lund, som i sin tid drev butik i Taulov. Foto: Marianne Husted

Hun er ikke længere godt gående, men de frivillige er mere end villige til at fylde hendes tallerken med julens lækkerier, og snakken ved bordet er livlig. Efter at hun har fået bolig på I.P. Scmidt, er mulighederne for at deltage i aktiviteter blevet mange flere og meget nemmere, siger hun, og Karin Dresen ved samme bord tilføjer, at hun er meget taknemmelig for, at der bliver gjort så meget for ældre.

Cafeen giver adspredelse i hverdagen. Birthe Pedersen, som tidligere drev slagterbutik i Pjedsted, der bl.a. var kendt for sin medister, er taknemmelig for at være med.

- Mine børn er også så glade for, at jeg ikke sidder hjemme og keder mig, siger Irene Petersen.

Når de sidder over et hyggeligt måltid mad, viser det sig gerne, at der er masser at tale om. F.eks. bor Erna Pedersen og Leon Lund i samme kompleks, og Irene Petersen og Erna Pedersen har fælles bekendte, mens de nikker genkendende, når Leon Lund fortæller om Taulov, hvor han i sin tid drev antikvitets-butik.

Nyt tilbud i Taulov

Det er da også ofte familie, som henvender sig til Susanne Andersen for at høre, om deres mor eller far kunne blive en del af tilbuddet Café'Tur. Hun er ansat til at hjælpe folk ind i fællesskaber, som ud over cafeen også kan være tilbud i ældreorganisationer eller kirkerne. Det kan være folk lige fra 50 år og opefter, som har brug for et venligt skub til at komme ud at møde andre mennesker.

Et større antal frivillige gør det muligt at drive cafeen. Blandt andet Inger Kongsted, som byder velkommen til julefrokosten og synger for på slagsangen. "Lev dit liv, mens du har det". Hun er formand for brugerrådet på Tavlhøj og har været med, siden ideen om cafeen blev født.

Den er blevet så populær, at der nu er tilknyttet 60 brugere.

- Nu er vi i gang med at oprette et tilsvarende tilbud på Tavlhøj, fortæller hun.