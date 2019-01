Nødvendigt farvel til deltagere: Borgerpanel trængte til udluftning

Byrådets beslutning i 2012 - da borgerpanelet blev nedsat - lød dog, at man skulle bo her. Desuden være mindst 18 år gammel.

Men målet er 1500, og Fredericia Kommune vil også rigtigt gerne kunne sige, at borgerpanelet er statistisk repræsentativt for de i alt cirka 51.000 med en mening, som bor i kommunen. Det er panelet ikke. Endnu.

De knap 1100, der nu er klar til at give deres besyv med via spørgeskemaer, som tager 10-20 minutter, er et pænt tal.

Ude på skoler

Siden oktober 2018 - hvor Fredericia Dagblad bragte en status på genrekrutteringen - har kommunen derfor forsøgt at rette op og skaffe flere medlemmer af panelet med en særlig kampagne.

Det er lykkedes ganske fint. Cirka 200 nye har sagt ja.

- Vi var fra rådhuset ude med en popcornmaskine og fortælle om muligheden på uddannelsesinstitutionerne IBC, EUC, gymnasiet og på sosuskolen. Desuden har vi været aktive på sociale medier og med skilte og bannere ved blandt andet byens indfaldsveje, fortæller paneladministratoren.

Man får ikke noget for at være med andet end takken og muligheden for at påvirke de folkevalgte.