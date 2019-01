Nødnummer, men kun for pårørende, passagerer evakueres til hal i Nyborg

Danmark: DSB transporterer nu passagererne fra det ulykkesramte tog på Storebælt til Nyborg Idrætscenter på Storebæltsvej 13-14, hvor der er oprettet krisecenter.

- Der er krisepsykologer til stede, oplyser Morten Tjerrild fra DSB Kommunikation.

Samtidig er et særligt nødnummer for pårørende til de rejsende på lyntoget oprettet.

Det er 70115155.

- Det er vigtigt at understrege, at det alene er for pårørende. Man kan ikke ringe og få at vide, hvem der var med toget, pointerer DSB Kommunikation:

- Vi må henvise til politiet.

Både DSB og politiet opfordrer personer, der var om bord i toget, til at ringe eller skrive til deres pårørende for at fortælle, om de er okay.