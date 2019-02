New Orleans-orkester giver åndfuld koncert i Tøjhuset

Fredericia: Fredericia Jazzklub får lørdag 23. februar igen besøg af The Spirit of New Orleans. Det sker kl. 12 i Tøjhuset.

The Spirit of New Orleans spiller ragtime, blues, marcher, lovesongs, evergreens, egne kompositioner, gospel og spirituals. Ud over de musikalske kvaliteter lægger bandet stor vægt på at skabe god stemning gennem en god kontakt til publikum.

Bandet blev dannet i 1990 på initiativ af Preben Nissen. Baggrunden for dannelsen var ønsket om at spille et repertoire bestående af gospel, spirituals, hymner og traditionel jazz - musik med dybe rødder i grundlaget for New Orleans-jazzen.

The Spirit of New Orleans har optrådt med internationale solister, ligesom de enkelte musikere har været solister i andre bands.

Besætningen denne gang er Preben Nissen på trækbasun, klaver og sang, Stig Nielsen på saxofon og klarinet, Carsten Henningsen på banjo, guitar og sang, Kim Holm Nielsen på bas samt Jan Schiöpffe på trommer.