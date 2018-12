Fredericia: Et årsskifte er en god lejlighed til at kigge tilbage på året der gik - og en mulighed for at se fremad på et helt nyt år. Naturpark Lillebælt er en af de mange, der kigger tilbage på 2018, som oven i købet også har været foreningens første leveår.

Natur og kulturarv

Naturparken inviterede også til tre større arrangementer; "Lillebælts hemmeligheder" på Føns Strand, "Drageevent" på Skamlingsbanken og foredrag om stenrev i Panorama Fredericia. Mere end 500 deltagere mødte op her.

- Til trods for, at naturparken kun er et år gammel er vi er kommet rigtig godt i gang og har i høj grad skabt et hav af oplevelser. Det er helt fantastisk at se, at vores arbejde med naturparken allerede har resulteret i fondsstøtte til spændende projekter, både til naturparkens egne projekter og til flere frivilliggruppers projekter, siger Eea Haldan Vestergaard, formand for Naturpark Lillebælt, i en pressemeddelelse.

Naturpark Lillebælt er skabt af Kolding, Middelfart og Fredericia Kommuner i et fælles ønske om at skabe en naturpark, hvor natur, kulturarv, vækst og bæredygtig turisme går hånd i hånd.