Fredericia/Kolding: Den 27-årige mand, der torsdag blev varetægtsfængslet in absentia ved Retten i Kolding, dukkede fredag op i et nyt grundlovsforhør. Anklager, Anders Koukoumis bekræfter, at der fredag har været et personligt fremmøde.

Fredag var også en tolk til stede.

Dørene blev - ligesom under grundlovsforhøret torsdag - lukket på anmodning fra anklageren. Det er derfor sparsomt med oplysninger.

Som Fredericia Dagblad torsdag kunne fortælle, er den 27-årige mand sigtet efter den alvorlige paragraf om euforiserende stoffer, der handler om salg eller besiddelse af en større mængde narko med henblik på salg. Straframmen er flere års fængsel.

Den 27-årige blev anholdt i sin bil på Kvædevej i Fredericia tirsdag aften klokken 19.40. Her fandt politiet amfetamin pakket i kondomer, og fryser klar til salg.

Manden er nu varetægtsfængslet frem til 11. januar 2019.