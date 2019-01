Nana Pi All Stars med gæster i Tøjhuset

Fredericia: Årets første frokostjazz i Fredericia Jazzklub finder sted lørdag 12. januar kl. 12 i Tøjhuset, og her kan man høre Nana Pi All Stars.

De spiller gamle velkendte jazz-standards som Fly Me To The Moon, Day Dream, You Go To My Head, Blue Moon, On The Sunny Side Of The Street og Ain't Misbevaving. Ved frokostjazzen kan man også opleve nogle af Fredericias garvede musikere som gæstesolister.

Nana Pi All Stars består af Nana Pi på saxofon og sang, Mads Hyhne på trækbasun, Simon Krebs på guitar, Marius Prasniewski på kontrabas og Kasper Tom på trommer.

Der er entre.

