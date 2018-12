Næsten 1,2 mio. kr. til fredericianere med diabetes

Fredericia Kommune modtager nu 1.189.100 kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet, så personer, der ikke passer deres diabetes, kan hjælpes.

Pengene kommer fra en pulje på 14 millioner kroner i den nationale diabeteshandlingsplan, som regeringen og de øvrige partier i den såkaldte satspuljekreds har afsat i alt 65 mio. kr. til. Delprojektet finansieret med de 14 mio. hedder "Udvikling og implementering af styrkede rammer for inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter".

Projektet støtter patienter, som for eksempel har sociale problemer eller andre kroniske sygdomme, forklarer ministeriet i en pressemeddelelse:

- Man skal ikke alene holde styr på sin egne målinger, medicin og den rette kost, men også aftaler hos egen læge, på sygehuset og måske også i et rehabiliteringsforløb i kommunen.

- Formålet er at udvikle metoder til at give en ekstra støtte til diabetespatienter, der har behov for en særlig støtte til at blive i behandling.