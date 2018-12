Naboer protesterede over fældede træer: Nu bliver de endelig genplantet

Naboerne er blevet lovet nye træer, og Christian Bro har forståelse for, at de er utålmodige, så derfor bliver træerne købt ind nu og plantet.

- Det er ikke lige årstiden for at plante træer, men nu vil vi have det gjort, for ellers skal vi vente til efter sommerferien. Vi kan ikke plante i foråret, for vi risikerer igen en tør og varm sommer, og så kan et stort rodnet ikke nå at få fat. Vi kan se, hvor svære vækstbetingelser, der har været i år på grund af tørken, siger Christian Bro.

Fredericia: Det vakte furore blandt beboerne på Baldersvej, da Fredericia Kommune for over et år siden besluttede at fælde en række gamle træer på vejen for at give plads til parkering.

Skåret igennem

Bjørn Chalmer Rasmussen er en af de beboere, som protesterede over træfældningen, og siden har rykket igen og igen for at få træerne plantet.

- I juni fik jeg besked fra forvaltningen om, at træerne ville blive plantet i dette efterår, men der skete ikke noget, forklarer Bjørn Chalmer, som derfor rykkede igen.

Denne gang lød beskeden fra forvaltningen, at bygherren for Baldersparken ikke ønskede at plante sin andel af træerne ved indkørslen til Baldersparken. Og derfor ville kommunen heller ikke plante, da den udgift efter kommunens mening skulle dækkes af bygherren. Hvis træerne skulle plantes, skulle politikerne beslutte at finde pengene.

Det svar fik Bjørn Chalmer til at gå direkte til Christian Bro for at få sagen løst, og det tyder nu på at være sket, hvilket Bjørn Chalmer ser frem til.

Christian Bro har skåret igennem og får træerne planet.

- Det har vi lovet, og så må vi få løst efterfølgende, hvis der er et økonomisk spørgsmål, siger han og håber, at det ikke bliver en tørkesommer i lighed med i år.

- For så skal vi nok have naboerne til at gå ud med en vandkande ind imellem, hvis træerne skal kunne overleve, siger Christian Bro.