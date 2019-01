Nabo skræmte indbrudstyv væk

Erritsø: En årvågen nabo på Brovadvej fik skræmt en indbrudstyv væk, så der angiveligt ikke blev stjålet noget. Det oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Patruljecenter Syd.

Kl. 18.28 slog naboen alarm til politiet om, at en indbrudstyv var på spil. Naboen havde netop overrasket tyven, som stak af ved at springe over en havelåge. Tyven havde skaffet sig adgang til huset via et stuevindue.

- Vi sendte en hundepatrulje ud i området, men det lykkedes ikke at lokalisere tyven, oplyser Finn Ellesgaard.

Den flygtende tyv beskrives som 180 cm høj. Han bar en mørk dynejakke og en hvid cap.