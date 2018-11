Når vi vil væk fra kulden: Her rejser fredericianere helst hen

Fredericia: Nu er det blevet koldt, og mange fantaserer om lidt velgørende ferie under varmere parasoller. En del realiserer som bekendt også drømmene.

Rejseselskabet TUI har undersøgt, hvor rejsende fra postnummer 7000 Fredericia helst tager med TUI hen i vintermånederne. De rejser oftest til De Kanariske Øer i Spanien og Phuket i Thailand, kan det afsløres.

Det er imidlertid andet end bare sol og varme, der lokker, skriver TUI i en pressemeddelelse:

- De fleste danskere booker vinterferien i efterårsmånederne. Når vi spørger vores gæster, hvorfor de rejser med os, svarer de først og fremmest, at de ser frem til at nyde tiden med familien eller partneren og til at nyde god mad og drikke.

Efter de to topdestinationer følger - for postnummer 7000's vedkommende - Hurghada i Egypten og Lanzarote i Spanien, men Tyrkiet er et rejsemål i fremgang, oplyser TUI i opgørelsen.