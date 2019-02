Når fjer bliver til høns: 100 bøder var i virkeligheden 12-15

Tirsdag florerede et opslag på en af de lokale Facebook-sider, som blandt andet gik på, at politiet fra morgenstunden havde uddelt de første 100 bøder til bilister, der holdt parkeret mod kørselsretningen i midtbyen. Virkeligheden var dog en lidt anden.

Men et opslag tirsdag morgen på en af de lokale Facebook-sider gav indtryk af, at ordensmagten var i fuld gang med bødeblokken til de bilister, der - ulovligt - holdt parkeret mod færdselsretningen i Købmagergade.

Ingen af de to fra Sydøstjyllands Politi havde hørt om en decideret indsats, og en større jagt gik ind på resultatet af den antagne bøderegn, der var haglet ned over bilisterne i Købmagergade.

Ifølge opslaget var der først på morgenen allerede udstedt de første 100 bøder. Fredericia Dagblad fangede både fungerende vicepolitiinspektør ved Hunde- og Færdselsafdelingen i Sydøstjyllands Politi, Jesper Engelund og vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, leder af Patruljecenter Syd for at høre, om der var tale om en målrettet indsats.

En arbejdsdag

Onsdag kunne mysteriet så blive opklaret med hjælp fra lokalpolitiet i skikkelse af Finn Ellesgaard Nielsen. Han bekræftede, at der ganske vist havde været uniformerede betjente på gader og steder i og omkring Købmagergade.

- Men der er givet i omegnen af 12 til 15 bøder. Og det er ikke kun forseelser, der handler om, at biler holdt parkeret i den forkerte retning. Der er også givet bøder for eksempelvis at holde på en handicap-parkering uden et handicap-skilt i ruden, slår vicepolitiinspektøren fast.

Finn Ellesgaard Nielsen understreger, at der altså ikke har været tale om en decideret indsats, men derimod en helt almindelig arbejdsdag for den lokale færdselsafdeling.

Han er dog glad for, hvis opslaget om de 100 bøder på Facebook har haft en præventiv effekt.

Parkering på en handicapparkeringsplads - ulovligt vel og mærke - koster 1020 kroner ifølge FDM.