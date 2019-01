Musikerens drøm: Lokalt band fik unik mulighed

Ligefrem Lykkelig holder til på Ungdommens Hus i Fredericia, hvor de deler et tætpakket øvelokale med andre bands. Her mødes de gerne to gange om ugen. Ligefrem Lykkelig er (fra venstre): Mikkel Herold, Torben ELkær, Christian Lemming Sørensen og Poul Vedel Hansen. Foto: Peter Friis Autzen

Det Fredericia-baserede orkester, Ligefrem Lykkelig, har været i et af landets fineste pladestudier for at indspille deres egen musik.

Fredericia: Det er ikke enhver musiker forundt at få lov at indspille sin musik på Lundgaard Studios uden for Vejen. Studierne er blandt de fineste og mest velrenommerede i Danmark, og for mange musikere er de en uopnåelig drøm. Men ikke for det Fredericia-baserede orkester, Ligefrem Lykkelig. De fire mand har netop været i det eftertragtede studie for at indspille to af deres sange, "Oven vande" og "Det sidste lys". Bandet fryder sig over resultatet af arbejdet, som nu skal finpudses og derefter forhåbentlig udgives.

Det er fedt at spille i det her band. Og det er det, dét handler om. Selvfølgelig har vi en drøm - men det er ikke en fiasko, hvis ikke drømmen opfyldes. Torben Elkær, Ligefrem Lykkelig

Indspilningerne i Lundgaard Studioa stod på fra formiddag til 21-22-tiden om aftenen. Bemærk dynen omkring stortrommen.

Var prøveklud i Lundgaard Ligefrem Lykkelig har omtrent fire år på bagen. Medlemmerne har spillet i adskillige andre sammenhænge og har gennemsnitligt 44 et halvt år på fødselsattesten. De betegner selv deres musik som "dansk pop med et groovy touch". Som i så mange andre sammenhænge kan ord ikke effektivt beskrive musik, og det mest oplagte er at lytte til musikken. Flere numre kan allerede findes på deres facebookside eller youtube. Men med indspilningen fra Lundgaard satser de på at tage et afgørende skridt. - Vi har lavet demoer før. De har været gode, og vi er glade for dem. Men demoer er demoer. Det her er noget andet, siger Mikkel Herold, der spiller bas i bandet. Indspilningerne i Lundgaard kom i stand ved, at bandet for nogen tid siden agerede prøveklud på et lydtekniker-kursus i studierne. - Det var en dag, hvor alt handlede om teknikerne: De knoklede og prøvede forskellige ting af, mens vi spillede og spillede og spillede, siger forsanger Torben Elkær. Som tak for deres deltagelse fik de en dag med egne indspilninger. Og dertil købte bandet endnu en dag. Med to hele studiedage satsede de på at kunne nå at blive helt færdige med mindst ét nummer. Det lykkedes til fulde - de fik som nævnt to i kassen. - Det blev rigtig godt. Nu håber vi bare at få nummeret videre ud i verden. Måske at få det spillet i radioen, lyder det fra guitarist Poul Vedel Hansen, der som regel er ophavsmand til orkestrets sange. - Poul kommer med en grundform, som vi så alle sammen bidrager til, så det til sidst er et færdigt nummer, siger trommeslager Christian Lemming Sørensen, bandets yngste og nyeste medlem.

Poul Vedel Hansen under indspilning i studierne. Han roses til skyerne af sine band-kolleger. Men kun når han ikke hører det.

Originalt og på dansk Ligefrem Lykkelig skriver deres egen musik. Teksterne er på dansk og handler om stort og småt uden at blive hverken højtravende eller navlepillende. De er inspireret af så forskellige folk som blandt andre Rugsted & Kreutzfeldt, Sting, Back to Back, John Mayer og TV 2. Mange kommer måske til at tænke på TV 2, når de ser eller hører navnet Ligefrem Lykkelig. Popveteranernes "Nærmest Lykkelig"-album fra 1988 har kanon-status, og titlen er så forankret i danskernes hukommelse, at mange gennem årene fejlagtigt har omtalt Ligefrem Lykkelig som Nærmest Lykkelig. - Når dét sker, tror folk, at vi spiller TV 2-numre. Men vi spiller vores egen musik. Det er pop, men også lidt funket, siger Torben Elkær og tilføjer grinende om bandets navn: - Ligefrem Lykkelig. Det lyder egentlig næsten som en sekt...

Torben Elkær er forsanger og keyboard-spiller i Ligefrem Lykkelig.

Skanderborg er målet Efter at have indspillet i Lundgaard går Ligefrem Lykkelig nu efter næste drøm: Skanderborgs Smukfest. Også dén drøm deler de med mange andre musikere. Men lige præcis de fire mænd fra Ungdommens Hus i Fredericia er måske tættere på festival-drømmen end så mange andre. - Vi er nået til finalen i 'Battle of Bands' - en konkurrence, hvor førstepræmien er at spille på festivalen. Ikke på den store Bøgescene, men dog på en scene, der vil give os en masse eksponering overfor både gæster og presse. Det ville være fedt at spille der, siger Christian Lemming Sørensen, der selv er fra Skanderborg og derfor har et særligt forhold til den store festival. Finalen spilles lørdag 19. januar fra klokken 18-22 på Walthers Musikcafé i Skanderborg. Der er gratis entré, men det koster 20 kroner at stemme. Konkurrencen afgøres i kombination mellem publikum og en jury.

En del af studie-arbejdet foregår ved en computerskærm.

Trods det travle indspilnings-program var der tid til en selfie udenfor det berømte pladestudie.

Torben Elkær slæber keybords frem og tilbage til øveaftenerne. Foto: Peter Friis Autzen

Mikkel Herold har fem strenge på sin bas. Foto: Peter Friis Autzen

Christian Lemming Sørensen leverer både trommer og kor. Foto: Peter Friis Autzen

Poul Vedel Hansen leverer som regel grundstammen til nye numre, som det samlede band så videreudvikler til en færdig sang. Foto: Peter Friis Autzen