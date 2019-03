Musicalsanger og Michelin-kok taler i Christiankirken: 17 små minutter om det store

- Vi har for eksempel fået præst og salmedigter, Holger Lissner, til at tale den 21. december. Han var med den aller første gang og har ligeledes skrevet en salme til hver af de 24 mosaikker. Dem synger vi hver gang, og i år skal Lissner altså også tale. igen.

I år er ingen undtagelse, fortæller formanden for Christians Sogns menighedsråd, Per Møller Henriksen:

I snit 100 per gang har været med i årenes løb, i alt næsten 17.000, når folk med noget på hjerte er blevet opfordret til at tale ud fra én af glasmosaikkerne i Bjørn Nørgaards store alterudsmykning.

Fredericia: Kendte og engagerede personer taler, når Christianskirken for 10. gang inviterer til adventskalenderen 17.17 fra og med søndag 2. december.

Men alle er velkomne i Christianskirken til 17.17-arrangementerne i december. Menighedsrådet bestræber sig også på at spørge bredt efter talere inden for politik, kirken, erhvervslivet, organisationer og så videre.

17 effektive minutter

Hver taler har syv minutter til at fortolke en af glasmosaikkerne, der har bibelske temaer.

17.17 består derudover af en advents- eller julesalme, af Holger Lissners salmer, et fælles fadervor, et ord at gå hjem på og denne gang også af ny musik til indgang og udgang.

- Ja, vores organist, Hans Esbjerg, har sammen med kollegaen og saxofonisten, Christian Vuust, komponeret ny kendingsmusik til 17.17. Hans Esbjerg og Christian Vuust er også kendt som Den danske salmeduo, siger menighedsrådsformand Per Møller Henriksen.