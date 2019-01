Mozaík udsender ny single

Fredericia: Fredag 25. januar udsender Mozaík sin anden single "Keep On".

Bag navnet Mozaík gemmer sig den fredericianske sangerinde Linette Damsted, som sidste år fik kontrakt med et pladeselskab og udsendte singlen "A little More Crazy".

- Det er gået så godt med den, at selskabet nu er klar til at udsende en single mere. Jeg har valgt "Keep On", siger Linette Damsted, som med netop det nummer sidste år blev spillet i radioen som Ugens Kanon i Danmarks Radio Karrierekanonen.

Siden sidst har organsationen bag Mot Danmark, der arbejder med børn og unge for at blandt andet at forebygge mobning, bedt Mozaík være ambassadør. Tanken er, at hun som kommende stjerne kan blive en god repræsentant for organisationens arbejde.

- Lige for tiden arbejder vi også på at arrangere koncerter i 2019. Det glæder jeg mig til, siger hun.

"Keep on" vil udkomme på alle digitale platforme fredag 25. januar.