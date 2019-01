Motionister kom i gang

Fredericia: MK01 Fredericia startede torsdag 10. januar et nyt gåmotion tilbud op, som går under navnet "gå nu". Godt 20 glade gang-motionister valgte at følge opfordringen.

Under ledelse af instruktør Elin K. Graversen blev der varmet op, gået og lavet gang øvelser undervejs for at styrke led, sener og muskler.

Hannerup skovs let kuperede terræn sikrede at alle fik varmen og pulsen op.

Efter turen forklarede Elin om øvelserne og hvor vigtig fedtforbrænding er for kroppen. At tabe sig er kun et delmål, det egentlige mål er at styrke cellerne i blodet og undgå livsstils- og kredsløbssygdomme.

Enhver form for motion giver og holder på effekten ved hyppighed og stabilitet. Derfor arrangerer MK01 træning året rundt torsdag kl. 15 og søndag kl. 09.30. Altid fra klublokalerne på Hannerup Engvej 1.

Gåmotion har ingen sæson. Det er vedholdenheden, der er vigtig.