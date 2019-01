Morgentræning hver tirsdag og torsdag: De unge talenter står tidligt op

To gange om ugen morgentræner over 100 elitesportselever i og omkring Fredericia Idrætscenter. Blandt dem er 13-årige Lucca Daugbjerg Rasiah, som dyrker dans, hvor smidighed er et afgørende vigtig træningselement. Hun er til daglig elev i 7. klasse. Foto: Peter Leth-Larsen