Mor og datter har overtaget pølsevognen på Axeltorv: - Det er fedt at styre det selv

Fredericia: Betina og Nicoline Hindbo er ikke bare mor og datter. De er også begge med til at drive en pølsevogn. Den samme pølsevogn vel at mærke.

De købte i november af Keld Hansen, som havde drevet den i knap tre år.

- Jeg har tidligere arbejdet med handicappede og heste, men jeg har en sygdom, der gør, at jeg ikke altid kan arbejde så meget. Derfor tænkte vi, at vi kunne købe en pølsevogn sammen, og så har jeg mulighed for at hjælpe til, når jeg kan, siger Betina Hindbo.

For 18-årige Nicoline Hindbo er det ikke nyt at stå bag disken i pølsevognen på Axeltorv. Hun var medarbejder under Keld Hansen, men det er trods alt noget andet selv at være ansvarlig.

- Det er fedt at styre det selv, men der er mere arbejde med at få vagtplanerne til at gå op og handle varer, end jeg havde forventet, siger Nicoline Hindbo, der sammen med fem deltidsansatte primært skiftet til stå bag disken.