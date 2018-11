Mor advarer på Facebook: Mand skræmte 13-årig pige - tilbød lift

Erritsø: En mor slog onsdag morgen en advarsel op i Facebook-gruppen Os som bor i Erritsø og omegn.

Hun fortæller, at hendes 13-årige datter netop var blevet antastet af en mand i en sort bil på Kystvejen ved Jomfruvej. Han spurgte, om pigen ville have et lift, hvad hun klogeligt afslog.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at en patrulje efterfølgende runderede i området. Dog uden held, men opmærksomheden opretholdes de kommende dag, lyder meldingen fra politikommissær, Karsten Høy.

Manden beskrives som dansk, kraftig, 60-65 år og med tyndt hår.