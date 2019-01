Mojoes giver fuld blues-pedal på Tøjhuset

Fredericia: Tøjhuset kommer til at svinge af blå toner, når Bluesforeningen Double Trouble fredag 1. februar præsenterer fredericianske Mojoes på scenen i Tøjhuset. Koncerten begynder klokken 21.

Mojoes har Suji Rachel Lawit i forgrunden. Hun kan med sin soulfulde og kraftige stemme levere troværdig, dybfølt og temperamentsfuld sang, der kommer langt udover scenekanten.

Mojoes har 12 år på bagen og var oprindeligt et traditionelt blues-cover band, der spillede traditionelle blues-klassikere. I dag leverer Mojoes et bredt repertoire bestående af både egne numre, og forskellige cover-numre inden for soul, rock, og blues-genrerne. Mojoes er inspireret af blandt andre Tedeschi Trucks Band, Band of Heathens og The Allman Brothers band.

I løbet af det sidste år, er der kommet tre nye medlemmer i Mojoes: Suji Rachel Lawit på vokal og Barbara Bang-Rønne samt Steffen Møller Ælbæk på kor.

De tre bakkes op af Ronny Clausen på bas, Nicky Dam Christensen på keyboard, Brian Nørgaard på trommer, David Villanueva på guitar guitar og Ole Elmstrøm på guitar guitar/slide.

Hele koncerten vil blive videofilmet, så et entusiastisk publikum kan bidrage til en festlig, foreviget oplevelse. PFA