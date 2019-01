Mørkeløb for kvinder udsolgt på rekordtid - billetsystem blev presset

Ladies Mud Race - Dark Edition afvikles for anden gang. Salget af billetter er gået over al forventning. Dobbelt så mange kvinder ønsker i 2019 at løbe forhindringsløb i mørket.

Fredericia: Det tog tre kvarter. Så var stort set alle billetter solgt til Ladies Mud Race - Dark Edition, der finder sted 5. marts i Hannerupskoven. Officielt gik der halvanden time, før den sidste billet var ude af systemet, men det skyldes ikke løbelystne kvinder, men derimod et system, der blokerede for salget.

Blev afviklet for allerførste gang i 2017 med i alt 180 deltagere. Dengang blev 250 billetter sat til salg Siden da er endnu et efterårs-mudderløb blevet afviklet med stor succes 5. marts sendes 350 løbelystne kvinder så af sted i Hannerupskoven til det mørke mudderløb Billetterne blev revet væk på rekord tid I år er 350 billetter sat til salg Mud race ideen har spredt sig til blandt andet Næstved og Hillerød. Førstnævnte meldte om udsolgt til deres løb søndag aften. Billetterne til løbet i Hillerød er endnu ikke sat til salg Det overvejes, om løbet skal flyttes fra en hverdagsaften til en aften i weekenden på grund af den store tilslutning - også fra ikke-lokale Løbsarrangøren er Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund

Halm og mudder

Sidste år, da løbet skulle bestå sin allerførste eksamen, havde 180 erhvervet sig en billet ud af 250 mulige. I år blev billetantallet hævet til 350. Ib Østergaard understreger, at det fremaover også vil blive det maksimale antal billetter, der vil blive solgt.

- Det har aldrig været ideen, at det skulle være et megaløb. Det var faktisk kongstanken, at det skulle være et løb, der tilgodeså de lokale løbere, men vi må bare erkende, at de kommer fra hele landet. Primært fra Syddanmark, fortæller løbsarrangøren.

Ladies Mud Race - Dark Edition skydes i gang klokken 19 den 5. marts - en hverdagsaften ligesom sidste år. Et koncept, Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund overvejer at ændre næste år til en weekendaften - men det er alt sammen kun på idéplan. Ib Østergaard garanterer, at der er meldt noget endeligt ud, inden kvinderne i år sendes på mørkeløb i Hannerupskoven.

Strækningen lyder igen i år på 5,5 kilometer. Kvinderne blive mødt af adskillige forhindringer, og så er der i år heller ikke slækket på det mudrede underlag.

- Jeg kan sige så meget, at der er noget, hvor de skal kravle højt op og rutsje ned. Og så kan de være sikre på, at der vil være halmballer, lyder det smågrinende fra Ib Østergaard.