Møde om Trelde-fredning udsat - men det er bare et godt tegn

Indholdet af et fredningsforslag for Trelde-skovene er ved at blive forhandlet på plads. Skovejerne er stadig imod en fredning, men har deltaget i en stribe møder med DN og Fredericia Kommune for at gøre forslaget så spiseligt som muligt. For uanset hvad så bliver fredningen rejst. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen