Mød en rigtig dronning på scenen

28-årige Michael Skytte voksede op i Børkop, men har stor tilknytning til fæstningsbyen, hvor hans familie bor, og hvor han har haft en del af sin skolegang. Efter han blev færdig på frisøruddannelsen som 20-årig, flyttede Michael til København, hvor han fik arbejde i to forskellige saloner og et job i operaen om aftenen, hvor han lavede hår og makeup på forestillinger. I 2014 flyttede han tilbage til Fredericia, hvor han hurtigt fik travlt med at kombinere arbejde i salon i Børkop med undervisning i frisørfaget for bl.a. Redken og som afløser på Fredericia Teater. Efterhånden fik han mere ansvar på Fredericia Teater, og han kom til at arbejde som maskør på fuld tid i tre år frem til slutningen af 2018.

Fredericia: Publikum til Teater Malstrøms nye satsning "Burlesque - Inspired by Alice in Wonderland", der har premiere 28. februar i Det Bruunske Pakhus i Fredericia, kommer til at møde en vaskeægte dronning på scenen. Dronningen, der går under det borgerlige navn Michael Skytte, har vundet titlen som "Nattens Dronning" i det uofficielle danmarksmesterskab i drag ikke mindre end to gange.

Burlesque - inspired by Alice in Wonderland spiller fra 28. februar til 13. april på det Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, Fredericia.Billetter kan købes på billetten.dk eller på deres salgssteder: Tøjhuset i Fredericia, Comwell Kolding Teater, Vejle Musikteater med videre.

Selvstændig erhvervsdrivende

Michael stiftede bekendtskab med drag på et show på Dronning Dorothea Teatret i Kolding, hvor han i en periode var frisør. Her blev han spurgt, om han ikke ville stille op til det efterfølgende dragshow. Efter at have researchet og produceret kostumerne føltes det som en kulmination på det arbejde, han havde lavet, at kunne vise kreationerne frem på scenen. Det førte til, at Michael med hjælp fra hans bekendtskabskreds stillede op til "Nattens Dronning", der er den største dragkonkurrence i Danmark. Han deltog i fem-seks år og vandt både i 2014 og 2017.

Efter de seneste to år at drive et mindre firma, hvor han tilbød styling og undervisning, er næste skridt på Michaels rejse at blive selvstændig erhvervsdrivende på fuld tid. Omkring 1. marts åbner Michael en parykvirksomhed i Fredericia.