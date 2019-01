Mød dine kære fra den anden side

Fredericia: Torsdag 31. januar kl. 19.30 kan man i Fredericia Sundhedscenter møde det clairvoyant medie Anja Bach Reich, der står bag en aften med en klarsynsdemonstration. Hun lover, at der vil være mulighed for at få en kontakt fra en af sine kære fra den anden side.

Der vil også være mulighed for at få en clairvoyant besked med på vejen, som måske lige kan give et skub i den rigtige retning i ens liv lige nu. Ikke alle får en kontakt eller besked denne aften, men Anja Bach Reich arbejder med så høj energi, som aftenen tillader, og prøver at få så mange igennem som muligt.

Hun arbejder til dagligt som clairvoyant medie og giver private sessioner, laver klarsynsdemonstrationer og workshops indenfor det spirituelle. Hun arbejder med både etik og humor og kærlighed er i højsædet.

Man skal reservere plads på tlf. 2825 7468 eller købe billet på Billetto.