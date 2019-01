Møbelvirksomhed vil hurtigt i gang efter brand: Jeg håber, folk vil støtte os

Torsdag morgen var GH Woods ejer Dennis Granhøj tilbage på Vesterballevej efter den store brand. Han stod med en tom fornemmelse, efter at hans virksomhed brændte ned til grunden. Men også fast besluttet på at komme i gang igen.

Fredericia: Det var et trist syn, der torsdag morgen mødte Dennis Granhøj på Vesterballevej.

Leder efter nyt lokale

Torsdag, lidt efter klokken 9, forlod de sidste to brandbiler grunden på Vesterballevej. Samtidig stod Dennis Granhøj og besigtigede skaderne med en med en taksator for det forsikringsselskab, hvor han har sin indboforsikring. Selve forsikringssagen er endnu uafklaret.

- Det kommer til at afgøre, om vi kan fortsætte, eller vi må sige tak for denne gang, siger Dennis Granhøj, der er fast besluttet på at komme hurtigt i gang igen.

- Vi skal først og fremmest have styr på forsikringen, og så skal se, om vi finde et andet lokale. Jeg skal ud og kigge på et i dag, sagde Dennis Granhøj.

Han har i fire år drevet GH Wood sammen med sin forlovede Maja Madsen. De fremstiller unikke træmøbler, og i oktober rykkede de ind i de nye lokaler på Vesterballevej. Her fik de både showroom, et stort værksted og en meget synlig placering.

- Vi så, hvor meget det betød at få et godt lokale, da vi rykkede hertil. Det gav et løft i omsætningen, og der kom flere besøgende, sagde Dennis Granhøj.