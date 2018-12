Fredericia: Var du en af dem, som ikke nåede at få fat i et møbel fra Fredericia Furniture, da de holdt udsalg af udstillings- og udgåede varer i november, er der nu mulighed for det igen. Torsdag den 13. december åbner de nemlig dørene op igen til en dag med udsalg, hvor der er mulighed for at købe klassikere og nye designs af blandt andre Børge Mogensen og Nanna Ditzel.

- Vi solgte rigeligt sidst, men vi har så stor rotation fra vores mange showrooms rundt om i verden, at der ofte kommer udstillingsmodeller ind, fortæller Kaja Møller.

Første gang, Fredericia Furniture havde sample sale, var i 2017, og det også noget, møbelvirksomheden har tænkt sig at holde i fremtiden.

- Det er altid en stor succes, når vi holder sample sale, og det er noget, hele industrien gør, og noget som vi også vil gøre fremover. Nu holder vi det igen, hvor man lige kan nå at få fat i det perfekte bord til juleopdækningen, eller andet til indretningen derhjemme. Nogle vil måske finde deres julegaver her, fortæller direktør for Fredericia Furniture, Kaja Møller.

Udsalget begynder klokken 9 og fortsætter til klokken 18.