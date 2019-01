Møbelvirksomhed brændte ned til grunden - nu har GH Wood fundet nye lokaler

Det var virkeligheden for Dennis Granhøj den 9. januar, da tagdæknings-arbejde resulterede i - hvilket politiet efterfølgende har konkluderet i en rapport - at den nybyggede industribygning på Vesterballevej i Fredericia brændte ned til grunden.

Fredericia: Det er unægtelig ikke et drømmescenarie for en virksomhedsejer, at ens nyåbnede forretning brænder ned til grunden.

Den brand, der brød ud 9. januar på Vesterballevej skyldtes tagdækningsarbejde. Det har Sydøstjyllands Politi konkluderet.I den nu nedbrændte bygning havde GH Wood, Byens Bilpleje, Mekoni og CarNext alle til huse. Sidstnævnte åbnede en midlertidig afdeling på den gamle adresse på Vesterballevej. I en pressemeddelelse kalder de det selv for 'beskedne men hyggelige omgivelser på samme adresse'. GH Wood har lejet lokaler på Gl. Landevej i Erritsø, men indehaverne har planer om at flytte tilbage til Vesterballevej, når industribygningen er genopført - Ifølge Dennis Granhøj, indehaver af GH Wood, sker det forhåbentlig i løbet af sommeren. Ingen personer kom til skade ved branden.

Borde på vej

Det nye, midlertidige showroom og værksted får til huse på Gl. Landevej 55 - det, som tidligere har huset en bilforretning. Nøglerne er allerede overdraget til møbelproducenten, og håbet er, at han inden slutningen af februar kan slå dørene op.

Det store glasparti ud mod Snoghøj Landevej kommer til at fungere som showroom, og samlet får GH Wood omkring 380 kvadratmeter, fordelt på 250 kvadratmeter showroom, 130 kvadratmeter værksted, og derudover har bygningen et par kontorer. På Vesterballevej rådede Dennis Granhøj over 350 kvadratmeter.

- Vi kommer til at prioritere indretningen på Gl. Landevej, men vi kommer ikke til at bygge alt muligt. Det kan ikke betale sig for os. Nu skal vi have lavet forskellige borde, som vi kan få i vores showroom, så der er lidt møbler at sælge af, lyder det fra Dennis Granhøj.