Mobilvarslings-app fejlede under storbrand: Beredskabsmeddelelse kom ikke ud til brugerne

Fredericia: Da der mandag eftermiddag udbrød brand i togvognene i Fredericia, lød sirenerne i Fredericia by, ligesom der blev sendt beredskabsmeddelelse ud via landsdækkende medier samt appen Mobilvarsling, som Beredskabsstyrelsen, DMI, Vejdirektoratet og Rigspolitiet står bag.

Men som flere brugere af appen i Fredericia bemærkede, modtog de ingen notifikation på deres mobiltelefon om, at der var udsendt en meddelelse om, at beboerne i området vest for Norgesgade, Danmarks Port, syd for Vesterbrogade, øst for Skjoldborggade og nord for Prangervej skulle holde sig indendørs.

Ifølge Lars Aabjerg Pedersen, der er kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, skyldtes den manglende notifikation en procedurefejl.

- Beredskabsmeddelelsen lå i appen, men den blev ikke sendt ud med besked til brugerne. Og det er klart, at der ikke er nogen, der har gavn af, at den ligger i appen, hvis ikke de ved, de skal kigge efter den. Der er ikke så meget andet at sige, end at det er skidt, siger Lars Aabjerg Pedersen, som forklarer, at fejlen ligger hos den underleverandør, der skal sende de såkaldte push-beskeder ud.

Selvom Beredskabsstyrelsen var opmærksom på fejlen, var der heller ikke nogen, der fik en notifikation, da afvarslingsbeskeden blev sendt ud kort før klokken 16.

- Vi nåede ikke at reagere på det i tide til afvarslingen, men det er fixet nu, understreger kommunikationschefen.