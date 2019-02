Mobilhouse solgt til kapitalfond - ejer fortsætter med anden virksomhed

Mobilhouse er grundlagt i 1961 på Ydunsvej, hvor Hans Mikkelsen byggede den første skurvogn. I 1990 overtog sønnen Per Mikkelsen Fredericia Skurvogne, som virksomheden hed dengang. I 2001 flyttede virksomheden til Amerikavej 1, og få år senere, i 2005, blev der etableret en afdeling på Sjælland. Virksomheden skiftede navn til Mobilhouse i 2013.

- Mobilhouse har leveret stærke resultater i en årrække, og virksomheden er godt rustet til at skabe fortsat fremgang i markeder, der byder på rigtig gode vækstmuligheder i disse år. Vi oplever særligt en stærkt stigende efterspørgsel efter både midlertidige og permanente boliger samt kontorer og institutionsbyggerier, hvor Mobilhouse har en stærk markedsposition. Vi har allerede den nødvendige erfaring og viden til at udvikle og fremstille mobile løsninger til stadig flere kunder. Med adgang til Adelis' ledelsesmæssige kompetencer og kapital vil vi videreudvikle og skalere virksomheden, så vi kan sætte yderligere fart på væksten. Det skriver administrerende direktør i Mobilhouse Benny Møller i pressemeddelelsen.

Ejer Per Rauff Mikkelsen har solgt hele virksomheden, hvor Adelis nu er indehaver af størstedelen af Mobilhouse, mens fem personer fra ledelsen i Mobilhouse ejer en mindre del. Ejerskiftet faldt på plads torsdag 7. februar men har virkning fra 1. januar.

Per Rauff Mikkelsen

Mobilhouse skal et nyt sted hen med en ny ejer. Det skal ikke være mig. Det har vi ikke økonomisk formåen til. Vi kan ikke løfte det, når vi skal skabe større vækst.

Etablerede politiskole

Mobilhouse har over en femårig periode skabt kraftig vækst i omsætningen, fordoblet bruttofortjenesten til 61 millioner kroner og næsten tredoblet driftsresultatet til 30 millioner kroner i 2018. Den positive udvikling skal accelereres under Adelis' ejerskab.

- Ejeren ville gerne trække sig, og vi har haft en god dialog med ejer og ledelse. Det skift, virksomheden har lavet, fra at have byggerelaterede skurvogne til at lave mere modulbyggede boliger, synes vi er rigtig spændende, fortæller partner i Adelis Steffen Thomsen.

Mobilhouse fortsætter med samme ledelse og medarbejdere og vil fortsat have hovedkontor i Fredericia, siger Steffen Thomsen. Der er omkring 90 ansatte.

Siden planlovens ikrafttræden i juni 2017 har Mobilhouse opført 113 midlertidige eller permanente studieboliger i Kalundborg, Viborg og Nyborg - og nye projekter er iværksat i andre byer. I 2018 etablerede Mobilhouse den midlertidige politiskole i Fredericia, hvor 4.500 kvadratmeter sikrer kapacitet til 288 studerende og 50 lærere i rammer, der er opført efter BR18. Derudover har Mobilhouse afleveret en række øvrige projekter, som blandt andet omfatter en midlertidig toetagers kontorbygning til Energinet med et samlet areal på 1.750 kvadratmeter og plads til 200 medarbejdere.