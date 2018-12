Mistænkelige mænd gik i kælderen: Politiet fandt en økse og en taske med stoffer

Fredericia: Natten til onsdag så et vidne, at syv personer viste mistænkelig adfærd på Prangervej, da de gik ned i et kælderrum.

En politipatrulje blev sendt ud klokken 01.15, og der blev fundet en taske med euforiserende stoffer, men det er ikke opklaret, hvem den tilhører. Men en af de syv personer, en 18-årig mand fra Fredericia, var i besiddelse af en økse, og han blev sigtet for at medbringe øksen til et offentligt sted.