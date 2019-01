Fredericia: Lørdag aften var politiet en tur i Taulov for at lede efter en polsk indregistreret kassebil, som ifølge en anmeldelse skulle have opført sig mistænkeligt.

Politiet fik en anmeldelse kl. 21.44 om, at en hvid kassebil med polsk indregistrering og nummerpladen ZK 827 udviste mistænkelig adfærd.

- Bilen var i løbet af aftenen blevet set køre rundt i området omkring Pilevej, hvor den stoppede ved villaer, hvor der ikke var lys og dermed måske heller ikke nogen hjemme. Der var på et tidspunkt set to mænd træde ud af bilen og stå og kigge på en villa. Anmelderen fortalte dog, at de to mænd fik travlt med at komme væk, da de blev opmærksomme på, nogen holdt øje med dem, fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Hans Hoffensetz.

Derfor kørte en patruljevogn til Taulov for at se, om man kunne finde den hvide kassebil. Det lykkedes dog ikke.