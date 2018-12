Minus er vendt til plus - men udfordringerne lurer stadig for lokalt plejefirma

Fredericia: Et positivt resultat i 2017 på 333.000 kroner betød ikke bare et plus på over 600.000 kroner i forhold til året før for Kære Pleje i Fredericia. Regnskabet betød også, at Kære Plejes afdeling i Fredericia fik en positiv egenkapital efter nogle år i minus.

Det er langt fra en selvfølge for virksomheder indenfor den private hjemmepleje. Tal fra fagforbundet FOA viser, at der siden 2012 har været 50 konkurser indenfor branchen.

På listen står også Kære Pleje i Kolding, der gik konkurs i april 2014. Afdelingen i Kolding genopstod hurtigt, men havde i 2017 et underskud på 1,5 millioner kroner.

Ser man ud over Kære Plejes fire afdelinger var Fredericia, Middelfart og Odense-afdelingerne i plus, og moderselskabet havde et overskud på 1,3 millioner kroner.