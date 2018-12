Minister om morfin-problemet i Fredericia: Det trænger muligvis til en justering

Morfin-pushere i blandt andet Fredericia opererer under bagatelgrænsen for straffelovens strenge narko-paragraf. Arkivfoto: Peter Friis Autzen

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) afviser ikke at ændre straffelovens bagatelgrænse for morfin-handel. Dansk Folkeparti foreslår, at bagatelgrænsen mere end halveres.

Fredericia: Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil se på, om straffelovens "bagatelgrænse" for ulovlig morfinhandel skal sættes ned. Det fremgik af hans svar i folketingssalen onsdag, hvor Dansk Folkeparti stillede ham spørgsmål udløst af ElboBladets artikelserie om morfin-problemet i Fredericia. - Vi skal slå hårdt ned og ikke acceptere den utryghed, denne type kriminalitet medfører, lød det fra justitsministeren, der også har læst om udfordringerne i Fredericia. Straffelovens paragraf 191 om grov narkohandel aktiveres først, når en morfinpusher har handlet over 3.000 enheder - uanset enhedernes styrke og farlighed. - Det er muligt, at det trænger til en justering, sagde Søren Pape Poulsen. Paragraf 191 har en væsentlig højere straframme end de "lavere" narko-paragraffer. Men på grund af bagatelgrænsen på 3.000 enheder ryger morfinpushere næsten aldrig op i den strenge paragraf. Dermed er det strafmæssigt billigere at være morfinpusher end at handle med klassisk narko. Og det er et problem, lyder det fra det lokale politi. Dansk Folkeparti ville høre, hvad ministeren vil gøre for at løse det problem. - Vi synes, at det er for svært at komme op i § 191. Det er et af hovedproblemerne. Vi vil meget gerne udforske med ministeren, om vi kan sætte grænsen ned fra de 3.000, lød det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, som stillede spørgsmålene sammen med Susanne Eilersen, der både er viceborgmester i Fredericia og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti ønsker, at bagatelgrænsens sættes ned til 1.000 morfin-enheder. Altså en tredjedel af det nuværende niveau.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udelukker ikke en justering af paragraffens "bagatelgrænse". Arkivfoto: André Thorup

Er der plads i fængslerne Det lokale politi og eks-misbrugere vurderer, at morfinen er så afhængighedsskabende, at præparaternes skæbne-ødelæggende effekt kan sammenlignes direkte med klassisk narko som eksempelvis heroin. Og at straffeloven derfor burde se lige strengt på de to slags narkohandel. Det synspunkt kunne Søren Pape Poulsen ikke ubetinget erklære sig enig i. - Jeg synes som udgangspunkt, at heroin-handel skal straffes hårdere end morfin-handel, fordi heroinen er mere skadelig, sagde han blandt andet, men tilføjede dog, at vurdering af stoffers farlighed er noget, han overlader til Sundhedsstyrelsen. Ministeren sagde flere gange, at man skal være varsom med justeringer som den efterlyste, fordi justeringer ét sted i straffeloven kan få betydning andre steder. - Og så er jeg også bekymret for omfanget af pladser i fængslerne, sagde ministeren i folketingssalen. Susanne Eilersen og Peter Kofod oplyste på stedet, at de vil følge op med skriftlige spørgsmål. - Vi afventer de svar, ministeren vil sende, og at vi bliver inviteret til et møde, hvor vi kan diskutere sagen med ministeren, lyder det fra Susanne Eilersen.

Susanne Eilersen (DF) ser frem til et møde med justitsministeren om at få nedsat den strenge narkohandel-paragrafs "bagatelgrænse" for morfin-handel. Hun lægger op til, at den reduceres med to tredjedele. Foto: Steen Brogaard