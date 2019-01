Minister holder træffetid på biblioteket

Fredericia: Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), kommer fredag 18. januar og holder træffetid på Fredericia Bibliotek. Ministeren holder træffetid, når hun er rundt i landet. Her har borgere mulighed for at møde og tale med ministeren ansigt til ansigt.

Ministeren møder de fremmødte borgere efter tur. De møder ministeren personligt og i enrum. Træffetiderne holdes efter først-til-mølle princippet, og tiden til den enkelte borger afhænger af, hvor mange der møder op.

Ministeren holder sin træffetid kl. 15.30-16.30 på Fredericia Bibliotek.

Det er ikke muligt at tilmelde sig en træffetid på forhånd. /EXP