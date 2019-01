Mindre kaos på banegården

Togene kører ikke længere end til Odense fra Fredericia. Enkelte kører til Nyborg, men ingen tog kommer over Storebælt i skrivende stund. Biltrafikken er der dog åbnet lidt op for, hvorfor DSB også nu har indsat togbusser. Foto: Kathrine Jensen

Åben for biler

På årets første arbejdsdag blev et tog, der var på vej mod Sjælland ramt af dele fra et godstog, der var på vej den anden vej. Det betød blandt andet, at al togtrafik blev indstillet, og sådan forventer DSB - ifølge deres hjemmeside - at situationen vil være frem til klokken 15 onsdag. I skrivende stund er der dog åbnet op for almindelig biltrafik i begge retninger på Storebælt. Det oplyser Sund & Bælt på Twitter klokken 12.12 onsdag. Hastigheden er nedsat, og Fyens Politi oplyser på Twitter, at de stadig arbejder på stedet. Rigspolitiet opfordrer bilister på Storebæltsbroen til at vise hensyn og holde sig orienteret

Rigspolitiet opfordrer samtidig til, at man viser hensyn, ikke sætter farten ned og at man undlader at tage billeder.

Kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebælt frarådes stadig, ifølge Sund & Bælt.

Lyntogene fra Fredericia Banegård kører ikke længere end til Odense, InterCity Lyntogene fra og til Esbjerg kører kun til Nyborg, mens InterCity Lyntog fra og til Aarhus Hovedbanegård kun kører mellem Aarhus og Fredericia samt mellem Korsør og Københavns Lufthavn. Banedanmark oplyser på Twitter, at der ikke kommer til at køre tog over Storebælt resten af onsdagen.

- Vi håber at åbne for togdrift igen i morgen (torsdag red.), lyder det fra BaneDanmark.