Middelfarter konkurs med café i Fredericia: Gik ellers godt i varme og lune måneder

Det har trods gentagne forsøg ikke været muligt at nå Café Østerstrands forpagter, Stefan Kabel fra Middelfart, for en kommentar.

Det bekræfter skifteretten ved Retten i Kolding fredag morgen over for Fredericia Dagblad.

Rygter uden kilder

Han indgik en aftale om driften af caféen med ejerne af bygningerne på Østerstrand, Fredericia Kommune, i foråret 2018.

Forpagtningsaftalen beskriver blandt andet, hvornår der skal holdes åbent, og mange badegæster i heden i går måtte gå forgæves efter is og drikkevarer.

Rygterne om konkurs har løbet, men først nu er der oplysninger med bund i fakta. Derfor kan det oplyses, at Fredericia Kommunes ejendomscenter - som står for forpagtninger af kommunal ejendom - torsdag fortalte Fredericia Dagblad, at man afventede at høre fra Stefan Kabel. Eller fra den kurator som nu skal arbejde videre med konkursbegæringen.