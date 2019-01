Mette Gassner fra Ti trin Ned i Fredericia skal træne kokkelandshold

Fredericia: Lokale Mette Gassner fra Michelin-restauranten Ti Trin Ned i Fredericia bliver ny assisterende team manager for både junior- og seniorkokkelandsholdet.

Kokkelandsholdet har netop sat det ledelseshold, der skal toppe sidste års flotte placering ved VM i Luxembourg, hvor holdene samlet hentede fire guld-, en sølv- og en bronzemedalje.

Det nye team skal sætte kursen frem imod mere metal til Danmark ved OL for Kokkelandshold, der afvikles 14.-19. februar næste år i Stuttgart.

Mette Gassner har selv en fortid som medlem af kokkelandsholdet og var med til VM i Luxembourg i 2014. Herudover er hun dommer ved "Årets Kok" og benyttes som censor.

Overordnet teamleder for de to hold bliver Per Hallundbæk fra Hallundbaek Food i Odense, som tidligere har været leder af og køkkenchef på Falsled Kro.

På cateringlandsholdet bliver Lars Brynjulf Nielsen ny team manager. Han er også tidligere deltager på landsholdet, er uddannet dommer og har blandt andet dømt ved den seneste gastronomiske landskamp mod Sverige.